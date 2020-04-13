Dünya Sağlık Örgütü: Sadece etkili bir aşı salgının yayılımını tamamen durdurabilir

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, sadece etkili bir aşının "salgının dünya genelindeki yayılımını tamamen durdurabileceğini" söyledi.

Ghebreyesus dünyanın küresel ölçekte birbiriyle bağının, Covid-19'un yeniden ortaya çıkma riski anlamına geldiğini belirtti ve "En nihayetinde, yayılımı tamamen durdurmak için güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesi gerekecek" dedi.

Çoğu uzman, koronavirüse karşı bağışıklık sağlayacakbir aşının bir yıldan önce geliştirilip, dağıtılamayacağını söylüyor.

Ghebreyesus, Covid-19 salgınının, 2009’daki domuz gribi salgınından daha hızlı yayıldığını ve 10 kat daha öldürücü olduğunu da söyledi.

H1N1 virüsünün yol açtığı domuz girbi salgınında 200 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

DSÖ’nün Cenevre’deki merkezinde yapılan basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, koronavirüs salgınına karşı bazı ülkelerde uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının gevşetilmesi konusunda aceleci davranılmamasını istedi.

DSÖ Başkanı, virüsün davranışı konusunda hala bilinmeyen çok şey olduğunu belirterek vaka takibi, test ve izolasyonun salgını önlemede önemli olduğunu vurguladı.