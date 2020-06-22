Dünya Sağlık Örgütü: Pandemi hızlanmaya devam ediyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüs pandemisinin hızlanmaya devam ettiğini ve etkilerinin on yıllarca hissedileceğini ifade etti.

Dubaili yetkililer tarafından düzenlenen bir sanal sağlık forumunda konuşan Ghebreyesus, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehditin virüs değil, "küresel birlik ve liderlik eksiği" olduğunu ifade etti.

"Bu pandemiyi bölünmüş bir dünya ile yenemeyiz" diyen Ghebreyesus, "Pandeminin politikleştirilmesi sorunu büyüttü. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz" dedi.

Salgının hızlanmaya devam ettiğini ifade eden DSÖ Genel Sekreteri, "Bunun bir sağlık krizinden fazlası olduğunu biliyoruz. Bu bir ekonomik kriz, bir sosyal kriz ve birçok ülkede siyasi kriz. Etkileri on yıllarca hissedilecek" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü dün (21 Haziran 2020) dünya genelinde günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında en yüksek seviyeye çıkıldığını açıklamıştı. DSÖ, dün 183 bin 20 vaka kaydedildiğini duyurdu.

Bugüne kadar dünya genelinde 9 milyondan fazla vaka görüldü ve 471 bin 197 kişi hayatını kaybetti.