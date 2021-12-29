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Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü: Omicron, yüksek risk teşkil etmeye devam ediyor

29 Aralık 2021 10:53

T24 Dış Haberler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs'ün Omicron varyantının oluşturduğu riskin hala "çok yüksek" olduğunu belirtti. Geride kalan haftada dünya genelinde vaka sayılarında yüzde 11'lik artış yaşandı.

Bazı ülkelerde Omicron'un Delta'yı geçerek dominant varyant haline geldiğine dikkat çeken DSÖ, çoğu ülkedeki anı vaka artışına yine Omicron varyantının sebep olduğunu söyledi. 

DSÖ, "Yeni endişe verici varyanta bağlı risk hala çok yüksek" açıklamasında bulundu. 

DSÖ, aynı zamanda Omicron'un ilk görüldüğü Güney Afrika'da insidansın yüzde 29 azaldığına dikkat çekti.

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