Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantında küresel riski "çok yüksek" olarak belirledi

Dünya Sağlık Örgütü, üye ülkelere yaptığı açıklamada Koronavirüs'ün Omicron varyantının küresel yayılma riskinin "çok yüksek" olduğunu söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Dünya Sağlık Örgütü 194 üye ülkeye Koronavirüs'ün ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DSÖ açıklamasında, varyantın özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Covid-19 vakalarında artış görülebileceği belirtildi. DSÖ, küresel riski 'çok yüksek' olarak belirledi.

DSÖ, üye ülkelere Covid-19 aşı programlarını hızlandırma çağrısında bulundu.

Güney Afrika'da tespit edilen ve hızla dünyaya yayılan Omicron varyantının daha ağır hastalığa neden olup olmadığı henüz tespit edilmedi. DSÖ, Omicron'un aşı ve enfeksiyon kaynaklı bağışıklıktan kaçabilme gücünü anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.