Dünya Sağlık Örgütü: Okulların açılmasıyla Koronavirüs'te çetrefilli bir döneme girildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), okulların açılmasıyla birlikte Avrupa'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) konusunda "çetrefilli bir döneme" girdiği uyarısını yaptı.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında, her ne kadar okulların Koronavirüs'ün yayılmasında önemli bir rol oynamasalar da gençlerin sosyal ortamlarda virüsü başkalarına bulaştırdığına işaret eden giderek daha fazla gösterge olduğunu söyledi.

Kluge, "Bu durum, hastalığın gençler arasında can kayıplarına yol açacağı anlamına gelmiyor. Özellikle kış mevsiminin de yaklaşmasıyla bir aşamada gençler, yaşlılarla daha fazla bir araya gelmeye başlayacak" dedi.