Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 sürecine ilişkin soruşturmaya tabi tutulmasına karar verildi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını konusundaki tutumu nedeniyle uluslararası bağımsız bir soruşturmaya tabi tutulmasına karar verildi.

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan karar tasarısının, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst düzey karar organı olan Dünya Sağlık Kurulu İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen yıllık toplantısına sunuldu.

DSÖ'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin 73. toplantısı için video konferans aracılığıyla bir araya gelen 194 üye ülke, örgütün salgın yönetimi konusunda denetlenmesi için sunulan önergeyi onayladı.