Dünya Sağlık Örgütü'nden uzmanlar Koronavirüs'ün ilk tespit edildiği Çin'e gidecek

Dünya Sağlık Örgütü'nden uzmanlar bu hafta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'e giderek incelemelerde bulunacak. Öte yandan uzmanların ziyaret programında virüsün ilk tespit edildiği Vuhan kentinin olup olmadığı henüz bilinmiyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, detay vermeden yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nden uzmanların perşembe günü ülkeye geleceğini duyurdu. Uzmanların Vuhan'da inceleme yapıp yapmayacağına dair bir detay verilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'e inceleme ziyareti yapması bir süredir görüşülen bir konuydu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen hafta incelemenin gecikmesine dair duyduğu hayal kırıklığını açıklamıştı.

Çin, virüsün ilk ortaya çıktığı ülke olarak virüsün kaynağı olduğuna dair iddiaları reddediyor. Çin devlet medyasında çıkan haberler, virüsün başka bir ülkede ortaya çıkmış olabileceğine işaret ediyor.