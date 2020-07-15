Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Koronavirüs salgınında çocukların bazı hastalıklara bağışıklığı düştü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilgili kritik bir açıklama yaptı. DSÖ'nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Koronavirüs salgını sırasında çocukların kızamık, tetanos ve difteri gibi hastalıklara bağışıklığı çok ciddi seviyede düştü" dedi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler bünyesindeki UNICEF ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen DSÖ’nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çocukların çok ciddi bir risk altında olduğunu duyurdu. Ghebreyesus, Covid-19 sebebiyle çocukların tetanos, dizanteri ve kızamık gibi hastalıkların aşısının yapılmasının oranının düştüğünü açıkladı. Ghebreyesus, “Çocukların rutin olarak aşı yapılma süreçlerinin Covid-19 yüzünden sekteye uğraması Koronavirüs salgınından çok daha büyük risk oluşturuyor” dedi.

Yapılan bir araştırmanın sonucunu paylaşan yetkililer, 82 ülkenin yaklaşık dörtte üçü, corona virüsü sebebiyle aşı programlarının sekteye uğradığını duyurdu.