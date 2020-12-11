Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin uygulamayı planladığı CoronaVac aşısına ilişkin açıklama

Türkiye'nin Koronavirüs'e karşı ay sonundan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı SinoVac'ın aşısına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen ilk açıklamada, "Çin aşılarının üreticileriyle temas halindeyiz" denildi. DSÖ yetkilisi, Covid-19 aşılarının kullanımına "her ülkenin kendi makamlarının karar vereceğini" ifade etti.
Sözcü Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin dünyadaki aşı çalışmalarına ilişkin sorularını cevapladı.