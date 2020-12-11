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Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin uygulamayı planladığı CoronaVac aşısına ilişkin açıklama

11 Aralık 2020 18:33

Türkiye'nin Koronavirüs'e karşı ay sonundan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı SinoVac'ın aşısına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen ilk açıklamada, "Çin aşılarının üreticileriyle temas halindeyiz" denildi.  DSÖ yetkilisi, Covid-19 aşılarının kullanımına "her ülkenin kendi makamlarının karar vereceğini" ifade etti.

Sözcü Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin dünyadaki aşı çalışmalarına ilişkin sorularını cevapladı.

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