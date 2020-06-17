Dünya Sağlık Örgütü'nden steroid içeren Covid-19 ilacı hakkında açıklama: Ölüm oranını azaltan ilk uygulama

Oxford Üniversitesi'nden uzmanlarının içindeki düşük dozlu steroidle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde etkili olduğunu savunduğu deksametazon ilaçla ilgili Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu tedavi, oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilk klinik deneylerin ucuz ve geniş çaplı kullanıma uygun olan deksametazon ilacıyla kritik durumdaki hastaların hayatının kurtarılabileceğini gösterdiğini söyledi.

Ghebreyesus, “Bu tedavi, oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama. Bu mükemmel bir haber. Britanya hükûmetini, Oxford Üniversitesi’ni ve bu hayat kurtaran buluşa katkı sağlayan tüm hastane ve hastaları tebrik ediyorum” dedi.

Araştırmacıların kendileriyle paylaştığı sonuçlar ışığında geniş çaplı incelemelere başladıklarını duyuran Ghebreyesus, “Önümüzdeki günlerde ilacın Covid-19’a karşı nasıl ve hangi aşamada kullanılacağına ilişkin klinik değerlendirmelerimizi paylaşacağız” diye konuştu.