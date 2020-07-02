Dünya Sağlık Örgütü'nden Orta Doğu açıklaması: Koronavirüs vakalarında kritik eşikte

Dünya Sağlık Örgütü, Orta Doğu'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının 1 milyonu aşmasının ardından açıklama yaptı. DSÖ'den yapılan açıklamada Orta Doğu için "kritik eşik" noktasında olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Fas'tan Pakistan'a 22 ülkeyi içeren bölge temsilciliği bölgede vaka sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu. Bölgedeki ölümlerin yüzde 80'inin kaynağı Mısır, İran, Irak, Pakistan ve Suudi Arabistan olarak belirtildi.

DSÖ Orta Doğu Sorumlusu Ahmed al-Mandhari, "Bölgemizde kritik bir eşikteyiz" dedi ve şöyle devam etti: Haziran ayında kaydedilen vaka sayısı salgının bölgede ilk görüldüğü 29 Ocak tarihinden sonraki 4 ayın toplamından daha fazla.