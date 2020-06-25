Dünya Sağlık Örgütü'nden Koronavirüs vakaları hızla artan 11 Avrupa ülkesi için uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'daki 11 ülkede kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber aylar sonra ilk defa yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında hızlı bir artışın olduğunu açıkladı.

Bu ülkeler, Ermenistan, İsveç, Moldova, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Kazakistan, Arnavutluk, Bosna Herkes, Kırgızistan, Ukrayna ve Kosova olarak sıralandı.

Bu ülkelerde haftalık vaka sayısında önemli bir yükseliş olduğu kaydedilirken eğer dikkat edilmezse sağlık sistemlerinin tekrar çökme noktasına gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Polonya, Almanya, İspanya ve İsrail ise okul, kömür madeni ve yemek üretim yerleri gibi yerlerde artan vaka sayısına hızla müdahale eden ülkeler olarak gösterildi.

Worldometers verilerine göre, Avrupa'da bugüne kadar 2 milyon 370 binden fazla Koronavirüs vakası görülürken, neredeyse 189 bin 500 kişi yaşamını yitirdi. 1 milyon 300 binden fazla insan ise gördüğü tedavi sonucu iyileşti.