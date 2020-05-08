Dünya Sağlık Örgütü'nden Koronavirüs'ün çıktığı yerle ilgili açıklama

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Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Çin'in Vuhan kentindeki canlı hayvan pazarının salgının ortaya çıkmasında rolü olduğunu söyledi. Öte yandan, salgının yayılmasına ilişkin daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre, Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı çalışan gıda güvenliği ve zoonotik virüs uzmanı Dr. Peten Embarek, katıldığı basın toplantısında "Pazarın salgında bir rol oynadığı kesin. Fakat pazar ne rol oynadı, salgının kaynağı mıydı, büyüten ortam mıydı yoksa oradan çıkan vakalar olması sadece bir tesadüf müydü, bunu tespit etmek için daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor." dedi.

Basın toplantısında konuşan Dr. Embarek, virüsün pazara canlı hayvanlardan mı yoksa enfekte olmuş insanlardan mı geldiğinin henüz belirlenemediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Koronavirüs'ün Çin'in Vuhan kentindeki viroloji laboratuvarında üretildiğine dair kanıtlar olduğunu söylese de virüsün laboratuvarda üretildiğine dair açık bir kanıt belirtilmemişti. DSÖ temsilcisi Dr. Embarek, Pompeo'nun suçlamaları hakkında açıklama yapmadı.