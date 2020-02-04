Dünya Sağlık Örgütü'nden Koronavirüs açıklaması: Maske kullanımı yüzde 100 başarı sağlamaz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Koronavirüs'ten korunmak için maske takmanın tek başına yeterli olmayacağını belirtirken, "El yıkama gibi diğer önlemlerin de uygulanması gerekir" açıklamasını yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde endişeye neden olan Koronavirüs'e ilişkin açıklama yapan DSÖ, Koronavirüs'te bir mutasyon olmadığını, oldukça sabit bir virüs olduğunu belirtti.

DSÖ'den yapılan açıklamadan satır başları şöyle:

"Virüsle ilgili pandemi şu an için söz konusu değil.

"Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nden maske talebinde bulunmadı.

"Virüsün yayılmasını durdurmak için gereken en önemli şey hasta insanların maske kullanması.

"Virüse yakalanmamış insanlar için ise sadece maske kullanımı yüzde 100 başarı sağlamaz. El yıkama gibi diğer önlemlerin de uygulanması gereklidir.

"Şu ana kadar coronavirüsünde bir mutasyon mevcut değil. Oldukça sabit bir virüs."