Dünya Sağlık Örgütü'nden ırkçılık karşıtı eylemlere katılanlara uyarı: Maske takın

T24 Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınındaki en büyük tehdidin rehavete kapılmak olduğunu söylerken, ırkçılık karşıtı eylemlere katılanlara maske takma çağrısında bulundu.

Koronavirüs brifinginde konuşan Ghebreyesus, son 10 günün 9'unda 100 binden fazla Koronavirüs vakasının bildirildiğine dikkat çekti. DSÖ Genel Sekreteri "Avrupa'daki durumun iyileşmesine karşın, küresel ölçekte kötüleşiyor" dedi.

Ghebreyesus, pazar günü bildirilen vakaların dörtte üçünün Amerika kıtası ve Güney Asya'da görüldüğünü vurgularken, "En az altı ay boyunca herhangi bir ülkenin ayağını pedaldan çekmesinin zamanı değil" dedi.

"Protestoya katılırsanız bir maske takın"

ABD'de siyah George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara ilişkin de konuşan Ghebreyesus, "DSÖ eşitliği ve ırkçılığa karşı küresel hareketi tam olarak destekliyor. Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki protestocuları güvenli bir şekilde eylem yapmaya teşvik ediyoruz" dedi. Ghebreyesus, protestolarda alınması gereken önlemlerle ilgili şunları kaydetti:

"Mümkün olduğunca diğerler insanlardan en az bir metre uzakta durun, ellerinizi temizleyin, öksürüğünüzü kapatın ve protestoya katılırsanız bir maske takın."