Dünya Sağlık Örgütü'nden hükûmetlere yeni tavsiye: Halka medikal değil, bez maske kullanmalarını önerin

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Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), yeni tip Koronavirüs'e karşı alınabilecek önlemler konusundaki kılavuzunu bir kez daha değiştirerek hükûmetlere kamuya açık alanlarda vatandaşlarına bez maske takmalarını önermelerini tavsiye etti.

Kılavuzda, yapılan son araştırmalar kapsamında değişikliğe gidildiği ve maskelerin insanları virüsün bulaşmasından koruyan sayılı araçlardan biri olduğu belirtildi.

Ancak DSÖ'nün Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Koronavirüs'ten korunmak için sadece maske kullanımının yeterli olmadığını söyleyerek sosyal mesafe gibi uygulamalara da dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

DSÖ'nün Covid-19 teknik uzmanı Maria Van Kerkhove, Reuters'a yaptığı açıklamalarda, "Hükûmetlere vatandaşlarına kumaş maske takmalarını söylemelerini tavsiye ediyoruz. Bez maske, medikal maske değil" dedi. Van Kerkhove, "Yeni bulgularımız var. Düzgün bir şekilde kullanılırsa potansiyel olarak insanları tehlikeli damlacıklardan koruyabileceğini gördük" dedi.