Dünya Sağlık Örgütü'nden hükûmetlere tavsiye: Halka açık alanlarda üç katlı maske takılsın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek için mevcut kılavuzunu güncelleyerek, hükümetlere ilk kez halka açık yerlerde kumaş yüz maskeleri takılmasının teşvik edilmesi yönünde tavsiyede bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, Covid-19'un kontrol altına alınması için maske kullanımı konusunda DSÖ'nün bugün mevcut rehberini güncellediğini belirterek, "Maskeler tek başına sizi Covid-19'dan koruyamaz" diye konuştu.

"Maskeler en az üç farklı malzeme katmanınından oluşacak"

Ghebreyesus, bilimsel verilerle güncellenmiş kılavuzun kumaş maskelerin bileşimi hakkında yeni bilgiler içerdiğini belirterek, "Bu yeni araştırmaya dayanarak, DSÖ, kumaş maskelerin en az üç farklı malzeme katmanından oluşmasını tavsiye etmektedir. Her katman için önerdiğimiz malzemelerin ayrıntıları kılavuzdadır" diye konuştu.

DSÖ'nün güncellenmiş kılavuzunda, tıbbi olmayan maskelerin mağazalarda, iş toplantılarında, sosyal aktivitelerde, toplu buluşmalarda, okullarda, ibadethanelerde, mülteci kamplarında ve toplu ulaşımda kullanılması tavsiye ediliyor.

Kılavuzda ayrıca maskelerin mümkün olan en yüksek sıcakta sık sık yıkanması ve başkalarıyla paylaşılmaması gerektiği vurgulanıyor.