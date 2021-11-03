T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dünya Sağlık Örgütü'nden Hindistan'da geliştirilen Koronavirüs aşısına acil durum onayı

03 Kasım 2021 15:54

T24 Dış Haberler

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), Hindistanlı Bharat Biotech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs aşısı Covaxin'e acil durum onayı verdi.

Karar doğrultusunda Hindistan'da geliştirilen aşı, DSÖ'nün onayladığı aşıları kullanan ülkelere gönderilebilecek.

DSÖ, teknik danışma kurulunun Covaxin'in faydalarının tehlikelerinden çok daha baskın olduğuna karar verdiğini; DSÖ standartlarını karşıladığını ifade etti.

Kurulun geçen hafta karar vermesi bekleniyordu, ancak son değerlendirmeden önce Bharat Biotech'ten bazı ek bilgiler istenmişti. 

dsödünya sağlık örgütühindistanaşıcovaxin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24