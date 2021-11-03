Dünya Sağlık Örgütü'nden Hindistan'da geliştirilen Koronavirüs aşısına acil durum onayı

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Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), Hindistanlı Bharat Biotech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs aşısı Covaxin'e acil durum onayı verdi.

Karar doğrultusunda Hindistan'da geliştirilen aşı, DSÖ'nün onayladığı aşıları kullanan ülkelere gönderilebilecek.

DSÖ, teknik danışma kurulunun Covaxin'in faydalarının tehlikelerinden çok daha baskın olduğuna karar verdiğini; DSÖ standartlarını karşıladığını ifade etti.

Kurulun geçen hafta karar vermesi bekleniyordu, ancak son değerlendirmeden önce Bharat Biotech'ten bazı ek bilgiler istenmişti.