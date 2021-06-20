Dünya Sağlık Örgütü'nden Delta varyantı uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) ilk kez 2020 yılının Ekim ayında Hindistan’da tespit edilen Koronavirüsün Delta varyantına karşı uyardı. DSÖ, Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelebileceğini bildirdi.

DSÖ baş uzmanı Soumya Swaminathan, Delta varyantının bulaşıcılığının arttığını ve koronavirüsün küresel olarak baskın türü olma eğiliminde olduğunu dile getirdi.

Covid-19’un ilk olarak Hindistan’da görülen ve İngiltere’de de en yaygın tür haline gelen Delta varyantın ABD ve Almanya’da da hızla yayılabileceği uyarısında bulunuldu.

İngiltere'de bir haftada yüzde 79 artış

İngiliz yetkililer, ülkedeki Delta varyantı vakalarında son bir haftada yüzde 79’luk artış olduğunu belirtti.

İngiltere hükümetine Kovid-19 politikalarına ilişkin tavsiyelerde bulunan Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi üyelerinden Adam Finn Delta varyantı vakalarının arttığını ve salgında 3. dalganın yolda olduğunu ifade etti.

Vaka sayılarında rekor bir artışın kaydedildiği Moskova’da bugün itibariyle 9 bin 120 Kovid-19 vakası görüldü. Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları son haftalarda 3’e katlandı.

Şehirde yeni kapanma tedbirleri devreye sokuldu.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Delta varyantının şehirdeki yeni vakaların yaklaşık yüzde 90’ını oluşturduğunu açıklamıştı.