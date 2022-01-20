Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid uyarısı: Pandemi bitmedi, yeni varyantlar çıkabilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Dr. Tedros Ghebreyesus, koronavirüs salgınının sona ermediğini söyledi. Ghebreyesus, dünya liderlerini, baskın Omicron varyantının çok daha hafif olduğu ve virüsün yol açtığı tehdidi ortadan kaldırdığı algısına karşı uyardı.

Ghebreyesus, Cenevre'de örgütün genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında geçen hafta dünya genelinde 18 milyon vaka görüldüğünü belirterek şunları söyledi:

''Salgının bittiğini söylemekten çok uzaktayız. Genel olarak Omicron varyantında daha hafif belirtiler görülüyor. Ama bunun hafif bir hastalık olduğu yanılgısına düşmeyin. Omicron hastaneye yatırabiliyor ve ölümlere neden oluyor. Çok daha hafif vakalar bile sağlık hizmetleri üzerinde baskı yaratıyor.''

Omicron vakalarının küresel düzeyde "inanılmaz şekilde arttığını" belirten Ghebreyesus, yeni varyantların ortaya çıkabileceğini belirterek bu yüzden temas takibin yaşamsal önemde olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, ''Özellikle birçok ülkede aşılama oranlarının düşük olması kaygı verici. Çünkü aşı olmamış kişilerin hastalığı ağır geçirmesi ya da yaşamını kaybetme riski çok daha fazla'' dedi.