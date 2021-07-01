Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 uyarısı: Avrupa'da yeni bir dalga görülebilir

Smallwood, "Sürekliliği olan bu etkinlikler virüsün yayılmasını hızlandırıyor" diye konuştu.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise UEFA'nın EURO 2020 maçlarını kalabalık seyirci kitlelerinin izlemesine izin veren kararını "sorumsuzluk" olarak değerlendirdi.

UEFA ise bu konuda gerekli önlemlerin ilgili bölge kamu sağlığı kurumlarının düzenlemeleri ile uyumlu olduğunu kaydetti.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık, Avrupa'da vaka sayıları en fazla artan ülkelerden.

Ülkede bugün, son 24 saatte 27 bin 989 vaka görüldüğü açıklandı ve bu Ocak ayı sonundan bu yana kaydedilen en yüksek sayı.

Başbakan Boris Johnson, vaka sayılarında büyük artış olduğunu ancak bunun ağır hastalık ve ölüm oranlarına artış olarak yansımadığını söyledi.

Aşı programının "enfeksiyon ve ölüm arasındaki bağı kopardığının" açık şekilde görüldüğünü belirten Johnson, bu durumun 19 Temmuz'da kısıtlamaların tümüyle kaldırılması planı doğrultusunda "temkinli ve geri dönülmez bir şekilde adım atma" olanağı sağladığını söyledi.