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Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 aşısı açıklaması: Tünelin sonunda ışık göründü

24 Ağustos 2020 16:21

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına 172 üye ülkenin dahil olduğunu belirterek, "Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında. Tünelin sonunda ışık göründü" dedi.

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