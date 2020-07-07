Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de görülen hıyarcıklı vebaya ilişkin açıklama

DSÖ sözcüsü, Çin'de görülen hıyarcıklı vebanın vaka sayıları göz önünde bulundurulduğunda hastalığın kontrol altında olduğunun görüldüğünü söyledi.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir kişi veba şüphesi ile tedavi altına alındı.

Tedavi edilmezse ölümcül olan vebaya, Yersinia pestis isimli çoğunlukla kemirgenlerde yaşayan hayvansal bir bakteri neden oluyor. Hıyarcıklı veba, hastalığın en insanlara bulaşabilen en yaygın türü. Bu adı, bulaştığı insanın lenflerinde, kasıklarında ve koltuk altlarında oluşan hıyarcık şeklindeki acılı şişliklerden alıyor. 2010 ile 2015 yılları arasında dünya çapında 3 bin 248 vaka bildirildi ve bunların 584'ü hayatını kaybetti.

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