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Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden bilim insanları Koronavirüs'ün kaynağını incelemek için Vuhan'a gidiyor

13 Ocak 2021 08:53

T24 Dış Haberler

Çin Dışişleri Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) inceleme ekibinin doğrudan Koronavirüs'ün ilk tespit edildiği Vuhan kentine gideceğini açıkladı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs'ün kaynağına dair yapacağı incelemelerde ilk durağı doğrudan virüsün ilk tespit edildiği Vuhan olacağını söyledi. 

DSÖ'nün Koronavirüs'ün kaynağını incelemek üzere görevlendirilen bilim insanlarının Çin'e yapacağı yolculukla ilgili görüşmeler bir yıldır sürüyordu. DSÖ ekibinin yarın Çin'e giderek Vuhan'daki bilim insanlarıyla toplantılar yapması bekleniyor. 

DSÖ ekibinden Alman bilim insanı Fabian Leendertz, "Görevimiz salgınların riskini azaltmak. İşimiz siyasi değil" diyerek Çin'in bir yıldır görüşmeleri erteleyen endişesine yanıt verdi. 

 

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