Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklama yaptı.

Koronavirüslerin "aldatıcı virüsler" olduğunu söyleyen Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, bu nedenle aşı üretmenin zor olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, yeni tip Koronavirüs salgınından sonra kurumun bir değerlendirme yaparak, nelerin ters gittiğini, nelerin iyileştirilmesi gerektiğini tartışacağını söyledi. Sözcü, Covid-19 tedavisinde bazı yöntemlerin hastalığın uzunluğunu sınırlandırdığını fakat daha çok araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...