Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Koronavirüsü' açıklaması: Hata yaptık

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, WHO) Çin'in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüsü salgınının risklerini değerlendirirken hata yaptıklarını kabul etti ve alarm seviyesini yükseltti.

Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler Kurumu, yapılan değerlendirme sonucunda Koronavirüsü'nün aciliyet durumunun Çin'de çok yüksek, bölgede ve dünyada da yüksek olduğunu bildirdi.

DSÖ, geçen hafta aciliyet durumunu "orta" olarak belirleyerek hata yaptıklarını ifade etti. Koronavirüs ile ilgili sağlık acil durumu ilan edilmedi.

Dünyanın farklı ülkelerine yayılan koronavirüsü şu ana kadar Çin'in Vuhan kentinde 80 kişiyi öldürdü.

DSÖ'nün geçen hafta Koronavirüsü'nden korunmak için öneriler yaptığı paylaşımda şunlar yer aldı: