Dünya Sağlık Örgütü: Maske tek başına salgını durduramaz; hastalar ve sağlık çalışanları takmalı
"Ülkeler her vakayı bulup, izole edip, tedavi etmek zorunda"
06 Nisan 2020 21:58
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplumun genelinin maske takmasının, sağlık çalışanlarının maske bulmakta daha da zorlanmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında maskelerin sağlık çalışanlarının önceliği olduğunu kaydeden Genel Sekreter Tedros Adhanom Ghebreyesus, maskeleri hastaların ve hasta bakıcılarının takması gerektiğini söyledi.
"Ülkeler her vakayı bulup, izole edip, tedavi etmek zorunda"
Ghebreyesus şöyle konuştu:
"Siyah ya da beyaz bir yanıt yok, sihirli değnek yok. Maskeler tek başına salgını durduramaz. Ülkeler her vakayı bulup, izole edip, tedavi etmek ve onların irtibatta olduğu her kişiyi takip etmek zorunda."