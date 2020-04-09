Dünya Sağlık Örgütü: Kuzey Kore'de karantina altına alınanlar var ancak hâlâ kayıtlı vaka yok

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kuzey Kore'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alınan insanlar olduğunu ancak hâlâ ülkenin herhangi bir vaka kaydetmediğini ödedi.

Reuters'ın aktardığına göre, Dünya Sağlık Örgütü, Kuzey Kore'den test yapıldığına ve karantinaya alınanlar olduğuna dair bilgi aldıklarını duyurdu. DSÖ Kuzey Kore Temsilcisi Dr. Edwin Salvador, "2 Nisan'da 709 kişi test edildi. Şu anda karantinada 509 insan var ve 31 Aralık'tan bu yana 24 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle karantinaya girdi ve çıktı" dedi.

DSÖ, Kuzey Kore'nin Ocak ayında Koronavirüs testlerini Çin'den aldığını ve kendilerinin de Kuzey Kore'ye koruyucu ekipman gönderdiklerini açıkladı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı dünya geneline 1.3 milyonu aşan vaka arasında Kuzey Kore'den kayıtlı hiç vaka olmadığı vurgulandı.