Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'ün yeni türleriyle tekrar enfekte olunabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) farklı mutasyonları ile tekrar enfekte olmanın mümkün olduğunu duyurdu.

Cuma günü açıklama yapan DSÖ yetkilileri, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden daha önce Covid-19’u geçiren kişilerin virüsün yeni ve daha bulaşıcı olan varyantıyla yeniden enfekte olduklarını söyledi. Yetkililer, SARS-CoV-2’nin farklı mutasyonlarının hastalığı geçiren kişilerde yeni bir enfeksiyona neden olabileceği konusunda uyardı.

Daha önce DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün heyetinin Covid-19'un kökenine ilişkin Çin'de yaptığı çalışmaları özetleyen bir raporun gelecek hafta yayınlanacağını ifade etmişti.

Virüsün kökenini anlamaya yaklaştıran önemli bilgiler edinen bilim heyetine göre Koronavirüs'ün kökeni kesin olarak belirlenmese de Covid-19’un laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığı kesinleşmiş durumda.