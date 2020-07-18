T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'ün ikinci kez bulaşması konusunda tam bir cevabımız yok

18 Temmuz 2020 00:16

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'u atlatan kişilere virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin 'tam bir cevabın' bulunmadığını, bu konuda araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

DSÖ Covid-19'a karşı mücade ekibinin lideri Maria Van Kerkhove , düzenlenen basın toplantısında tedavisi tamamlanan ve iyileşen Covid-19 hastalarına virüsün yeniden bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin konuştu.

Kerkhove, geçmişte SARS Koronavirüs'üne yakalananlarda hastalığa karşı antikor geliştiğini ifade ederek, bu hastaların 12 ay veya daha fazla süre virüse bağışıklık kazandığını hatırlattı.

Normal gripte ise bağışıklık süresinin daha kısa olduğunu belirten Kerkhove, ve söz konusu soruyu yanıtlayan Kerkhove "Tam bir cevabımız yok. Ancak, bu aktif bir araştırma alanı ve şunu söylemeliyim ki tüm dünyada aktif ortak bir araştırma devam ediyor" dedi.

ETİKETLER

Maria Van Kerkhovedsökoronavirüskoronavirüse yakalanan kişi tekrar yakalanır mı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24