Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü Avrupa

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Koronavirüs salgınının "yeni merkez üssü"nün Avrupa kıtası olduğunu bildirerek, Avrupa'nın Covid-19 ile mücadeleyi "ciddi şekilde" hızlandırması gerektiğini ifade etti.

İsviçre, Cenevre'de basın açıklaması düzenleyen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen hafta dünya genelinde Covid-19 vakalarında ulaşılan en yüksek rakamın bildirildiğini aktardı.

Kuzey Yarım Küre'deki birçok ülkede vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda endişe verici bir artış görüldüğünü ifade eden Ghebreyesus, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yoğun bakım ünitelerinin hızla dolduğunu söyledi.

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarını korumanın en iyi yolunun virüsün bulaşma riskini azaltmak için kişisel olarak her türlü önlemin alınması olduğunu belirtti.



DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise geçen hafta dünya genelindeki tüm Covid-19 vakalarının yüzde 46'sının, ölümlerin de 3'te 1'inin Avrupa bölgesinden bildirildiğini söyledi. Ryan, "Dolayısıyla, Avrupa bölgesinin şu anda hastalığın merkez üssü olduğundan şüphe yok. Bu virüsün önüne geçmeliyiz ve sonra da virüsün önünde kalmalıyız. Bazen bir yarışta, belirli taktikleri belirli bir zamanda kullanabilirsiniz ama şu anda Avrupa'da bu virüsün çok çok arkasındayız. Dolayısıyla virüsün önüne geçebilmek için mücadeleyi ciddi şekilde hızlandırmalıyız" diye konuştu.