Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınında durum kötüye gidiyor

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Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 136 bin yeni vaka ile dünyada en yüksek günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka artışının yaşandığını söyledi. Ghebreyesus, "Pandemide 6 aydan fazla geçti ve şu an hiçbir ülkenin ayağını pedaldan çekeceği zaman değil" dedi.

Covid-19 pandemisinde son gelişmelere ilişkin açıklama yapan DSÖ Direktörü Ghebreyesus, "Avrupa'da durum iyiye gidiyor olsa da küresel anlamda kötü gidiyor" dedi.

24 saat içinde kaydedilen 136 bin yeni vaka 10 ülkeden çıktı. Bu ülkelerin çoğu Amerika kıtası ve Güney Asya'daydı.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Direktörü Dr Mike Ryan, Koronavirüs salgınına ilişkin geriye dönük araştırmaların bekleyebileciğini ve şu anda ikinci dalgaların önlenmesine odaklanılması gerektiğini söyledi.