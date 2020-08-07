Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs salgınında 'aşı milliyetçiliğine' karşı uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkeleri yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı için yapılan çalışmalarda 'aşı milliyetçiliği'ne karşı uyardı. DSÖ, zengin ülkelerin tedaviyi kendilerine ayırmaları durumunda güvende kalamayacaklarını belirtti.

Dünya genelinde Covid-19 vakaları 19 milyonu aşarken DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, zengin ülkelerin aşıyı kendilerinde tutmalarının kendileri için de zararlı olacağını söyledi. Ghebreyesus, "Aşı milliyetçiliği iyi değil, bize yardım etmez. Dünyanın daha hızlı iyileşmesi için birlikte iyilleşmeliyiz. Küreselleşmiş bir dünyada olduğumuz için ekonomiler iç içe geçmiş durumda. Dünyanın bir bölümü iyileşmede tek başına olamaz" dedi.

Ghebreyesus, "Finansmanı olan ülkeler kendilerini adarsa Covid-19'un hasarı daha az olacaktır" dedi.