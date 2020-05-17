T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs kısıtlamalarının hafiflediği ülkeleri uyardı: Kutlama zamanı değil

Pek çok ülke yazın gelmesiyle kısıtlamaları hafifletme kararı aldı

17 Mayıs 2020 08:09

T24 Dış Haberler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) , yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarını aşamalı olarak kaldıran ülkeleri uyardı. DSÖ, "Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı" ifadelerine yer verdi. 

Avrupa'da pek çok sahilin kullanıma açılması, liglerin planlanması gibi hafiflemelerin ardından Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs salgınında gelebilecek dalgalara karşı uyardı. DSÖ, özellikle kış mevsiminde artabilecek ölümcül yeni dalga öncesi hazırlık yapmak gerektiğini belirterek "Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı" dedi. 

Öte yandan yaz mevsimi dünya genelinde turizm sezonunun aşamalı olarak hareketlenmesine neden olacak. İtalya 3 Haziran'dan itibaren uluslararası seyahate izin verecekken, İspanya da yurt dışına kapılarını açmaya hazırlanıyor. 

 

ETİKETLER

dünya sağlık örgütücovid-19koronavirüskutlamahazırlıkkışmevsimdalgaikinci dalga
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24