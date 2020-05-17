Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs kısıtlamalarının hafiflediği ülkeleri uyardı: Kutlama zamanı değil

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) , yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarını aşamalı olarak kaldıran ülkeleri uyardı. DSÖ, "Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı" ifadelerine yer verdi.

Avrupa'da pek çok sahilin kullanıma açılması, liglerin planlanması gibi hafiflemelerin ardından Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs salgınında gelebilecek dalgalara karşı uyardı. DSÖ, özellikle kış mevsiminde artabilecek ölümcül yeni dalga öncesi hazırlık yapmak gerektiğini belirterek "Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı" dedi.

Öte yandan yaz mevsimi dünya genelinde turizm sezonunun aşamalı olarak hareketlenmesine neden olacak. İtalya 3 Haziran'dan itibaren uluslararası seyahate izin verecekken, İspanya da yurt dışına kapılarını açmaya hazırlanıyor.