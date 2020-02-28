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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs için küresel risk seviyesini 'yüksek'ten, 'çok yüksek' seviyesine çıkardı

Virüsün, dünyanın tamamına yayılmadığı gerekçesiyle 'pandemi' durumu ilan edilmediği dile getirildi  

28 Şubat 2020 19:39

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) için küresel risk seviyesini 'yüksek'ten, 'çok yüksek' seviyeye çıkardı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Küresel risk seviyesini yüksekten, en yükseğe çıkardık" dedi.

Virüsün görüldüğü ülkelerin doğru önlemlerle bunu kontrol altına alabileceklerini belirten Ghebreyesus, DSÖ yetkililerinin "dünyanın tamamına yayılmadığı" gerekçesiyle "pandemi" durumu ilan etmediğini dile getirdi. 

Ghebreyesus, dünden bu yana Danimarka, Estonya, Litvanya, Hollanda ve Nijerya'da ilk vakaların bildirildiğini, tüm bu vakaların İtalya'daki salgınla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının İtalya'dan 14 ülkeye ve İran'dan 11 ülkeye yayıldığını söyledi.

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