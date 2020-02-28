Koronavirüs'te bugün ne oldu? | 5 ülkede ilk vakalar görüldü

T24 Haber Merkezi

Çin'de ortaya çıkarak dünyada 40'ın üzerinde ülkede görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 2 bin 858 olarak belirlendi. Dünya genelinde vaka sayısı 83 bini geçti.

Dün Kuzey İrlanda, Danimarka, Estonya, Romanya ve Hollanda'da ilk Koronavirüs vakaları görülürken Fransa, Britanya, İran gibi ülkelerde vaka sayısında artış yaşandı. İran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikat ve İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'da Koronavirüs tespit edildi.

Çin'den sonra Koronavirüs kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu İran'da ölü sayısı 34'e, İtalya'da ise 17'ye yükseldi.

Japonya'da ilk ve orta dereceli okullar Mart ayı sonuna kadar tatil edilirken Britanya'da da İtalya'da tatil yapan öğrencilerin bulunduğu 20'ye yakın okul kapatıldı. Fransa hükûmeti İtalya'dan Avrupa'ya yayılan virüsle ilgili önlem kararları aldı. Ülkede yeni tip Koronavirüs olası vakalarına karşı 108 hastanenin hazır tutulduğu ve 200 milyon maskenin sipariş edildiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs için küresel risk seviyesini 'yüksek'ten, 'çok yüksek' seviyeye çıkardı.

Koronavirüs görülen ve daha sonra tedavi olarak taburcu edilen kişi sayısı ise 36 bin 503 olarak doğrulandı.

Bugün (28 Şubat 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle...

İran Sağlık Bakanı: Vakalar artacak ancak şehirler karantinaya alınmayacak

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkedeki yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının gelecek hafta zirveye çıkacağını ancak herhangi bir kenti karantinaya almayı düşünmediklerini söyledi.

Meksika'da ilk Koronavirüs görüldü

Meksika, ilk Koronavirüs vakasını doğruladı.

Japonya'daki cruise gemisindeki Britanya vatandaşı Koronavirüs nedeniyle öldü

Japonya'da günlerce karantina altında tutulan Diamond Princess isimli cruise gemisinden bir Britanya vatandaşının Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtti.

İran'da Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini açıkladı.

130 kişi Koronavirüs karantinasındaki otelden ayrıldı

Kanarya Adaları'nda 25 Şubatta bir otelde Koronavirüs tespit edilmesi üzerine, otelin tüm müşterileriyle birlikte karantina altına alınmasına karar verilmişti. Reuters'ın haberine göre; 130 kişilik grup Koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan otelden ayrıldı.

Öte yandan oteldeki yüzlerce kişi karantina altında kalmaya devam ediyor.

Fransa'da 24 saatte 20 yeni vaka

Hükûmetin Koronavirüs'e yönelik sıkı önlemler duyurduğu Fransa'da 24 saat içinde 20 kişide daha virüs tespit edildiğini açıklandı.

İran'da 4 milletvekilinde daha yeni tip Koronavirüs tespit edildi

İran'da 4 milletvekilinde daha yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Ali Vekili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2 milletvekilinin Koronavirüs'e yakalanmasının ardından Meclisteki 30 vekile virüs testi yapıldığını belirtti. Söz konusu milletvekillerinin isimlerini açıklamayan Vekili, "Koronavirüs testlerinin sonucuna göre, Meclisteki 30 meslektaşımızdan şu ana kadar 4'ünün testi pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.

Moğolistan Devlet Başkanı karantinaya alındı

Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga'nın Çin'e yaptığı ziyaretin ardından ülkesinde Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı açıklandı.

Yeni Zelanda'da ilk vaka

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede kısa zaman önce İran'dan gelmiş bir vatandaşta Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Litvanya'da ilk vaka

Litvanya, ilk yeni tip Koronavirüs vakasını doğruladı. Virüsün görüldüğü kişinin geçen hafta İtalya'nın Verona kentinden gelen bir kadın olduğu belirtildi.

Sahra Altı Afrika'da ilk vaka

Nijerya Sağlık Bakanlığı ülkede ilk Koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Nijerya'da görülen virüs Sahra Altı Afrika'dadaki ilk vaka oldu.

Facebook, büyük etkinliğini iptal etti

Facebook şirketi her yıl düzenlediği büyük yazılımcı etkinliği olan F8'i Koronavirüs nedeniyle iptal etti. Şirketten yapılan açıklamada California'da gerçekleşmesi beklenen etkinliğin yazılımcıların ve tüm çalışanların sağlığı göz önünde bulundurularak iptal edildiği duyuruldu.

Güney Kore'de 4 Nisan'daki BTS konseri iptal edildi

Güney Kore, Çin'in ardından en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü ülke hâline geldi. Ülkede görülen Koronavirüs vaka sayısı 2 bini geçti. BTS müzik grubu, salgının gidişatı öngörülemediği için nisandaki 4 Seul konserini iptal etti. Konserlere en az 200 bin kişinin gitmesi bekleniyordu.

Japonya’da Koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi Japonya'nın Hokkaido Eyaleti Valisi Naomichi Suzuki, bölgede artış gösteren Koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle OHAL ilan ettiklerini açıklayarak, vatandaşlara hafta sonu dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Azerbaycan'da ilk Koronavirüs vakası görüldü Azerbaycan'da da ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü açıklandı. Kıbrıs'ta Koroavirüs nedeniyle kuzey ve güney arasındaki 4 sınır kapısı geçici olarak kapatıldı Kıbrıs'ta Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı. Rum kesiminde de 4 kadın Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.



Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, sınır kapılarının kapatılması ile ilgili Rum Lideri Nikos Anastasiadis’in, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı aradığını söyledi. Kararı Rum Bakanlar Kurulu’nun aldığını ifade eden Burcu, "Nikos Anastasiadis telefon görüşmesinde, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldıklarını söyledi" dedi.



Burcu, "Bu kararın koronavirüsün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer noktaların geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi" dedi.