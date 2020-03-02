Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs hakkındaki yanıltıcı bilgilerle mücadele için TikTok’a katıldı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Koronavirüs (Kovid-19) hakkındaki yanıltıcı içeriklerle mücadele edebilmek için TikTok’a katıldı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti. Bilim insanları virüse karşı çare bulmaya çalışırken salgına karşı sosyal medyada da mücadele sürüyor. Zira Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada pek çok yalan içerik mevcut.



Business Insider'da yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu durumla mücadele etmek için TikTok hesabı açtı.



Birleşmiş Milletler’e bağlı olan WHO, TikTok hesabından yaptığı ilk paylaşımda Koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonundan korunmak için insanların alabilecekleri önlemlerden bahsetti.



Paylaşılan ilk videonun açıklama kısmındaysa “Size güvenilir ve zamanında halk sağlığı tavsiyesi sunmak için TikTok’a katılıyoruz” notu paylaşıldı.