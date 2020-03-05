Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs erkekleri iki kat daha fazla öldürüyor

Diken'in haberine göre 40 sayfalık raporda hastalığın çıkış noktası Çin’in Vuhan kentindeki vakalar incelendi, ülkenin vaka sayısını düşürmeyi nasıl başardığı gözlemlendi. Rapordan öne çıkan kısımlar şöyle:

"En yaygın görülen semptomlar, ateş (yüzde 88) ve kuru öksürük (yüzde 68). Bu ikisini sırasıyla yorgunluk, balgamlı öksürük, nefes darlığı, boğaz ağırısı, baş ağrısı, kas ağrısı, titreme izliyor. Nadir olarak görülen belirtiler ise bulantı ve kusma. Burun akıntısı Koronavirüs belirtilerinden biri değil.

"Çin’de incelenen 44 bin 672 hasta ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu gösterdi. Ölüm oranı yaş, altta yatan bir hastalık olup olmaması, cinsiyet ve sağlık sisteminin işleyişiyle doğrudan bağlantılı.

"Ölüm olasılığını artıran altta yatan hastalıkların oranı şöyle: Kardiyovasküler hastalık yüzde 13.2, yüksek kan şekeri yüzde 9.2, yüksek tansiyon yüzde 8.4, kronik solunum hastalıkları yüzde 7.6, kanser yüzde 7. Virüs kaynaklı ölümlerde vakaların yalnızca yüzde 1.4’ünde altta yatan bir hastalık yoktu.

"Diğer önemli faktör yaş. Dokuz yaşın altında Koronavirüs'tem kaynaklanan ölüm yok. Yaşla birlikte ölüm oranı da artıyor. 10-19 yaş aralığında ölüm oranı yüzde 0.1 iken 70-79 yaş aralığında bu oran yüzde 8’e yükseliyor. 80 yaş üstüne ise ölüm oranı yüzde 14.9’a kadar çıkıyor.

"Kadınlarla erkeklerin hastalığı yakalanma oranları arasında bir fark yok. Ancak kadınlarda ölüm oranı yüzde 2.8 iken erkeklerde neredeyse iki katı: yüzde 4.7

"Hastalığın hamile kadınlarda daha ağır seyrettiğine ya da dünyaya gelen bebekte Koronavirüs'e rastlandığına dair bir veri yok. İncelenen dokuz hamile kadın, sezaryenle doğum yaptı ve bebek sağlıklıydı. Ancak bu kadınlar virüse hamileliklerinin son üç ayında yakalandı. Dolayısıyla daha önceki aylarda virüs bulaşması durumunda bebeğin sağlıklı doğup doğmayacağı henüz bilinmiyor.

"Şubat ayının başından beri Çin’de Koronavirüs vakaları kademeli olarak azalıyor. Salgının yavaşlamasında en önemli etken Çin’in virüs bulaşan her hastayla bire bir görüşüp temas halinde olduğu insanları tespit etmesi ve onları da sağlık kontrolünden geçirmesi. Vuhan'da bu işi yapan her biri en az beş kişiden oluşan 1800 ekip var."