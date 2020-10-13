Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'e karşı sürü bağışıklığını düşünmek etik dışı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için 'sürü bağışıklığı' yönteminin uygulanmasının 'etik dışı' olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, salgınla ilgili durumu paylaştığı bir sanal konferansta konuşan Ghebreyesus "Sürü bağışıklığı aşılama için kullanılan, nüfusun bir bölümü aşılandığında yapılabilecek bir konsept. Sürü bağışıklığına insanları virüsten koruyarak ulaşılabilir, onları virüsle karşılaştırarak değil. Kamu sağlığı tarihinde hiçbir zaman bir salgınla mücadele için sürü bağışıklığı stratejisi kullanılmamıştır" dedi.

Ghebreyesus, "Doğal olarak sürü bağışıklığına ulaşmayı beklemek bilimsel ve etik olarak sorunlu bir düşünce. Tehlikeli bir virüsün özgürce gezinmesine izin vermek basit bir şekilde etik dışı, seçenek değil" dedi.

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs nedeniyle 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti ve salgın en az 37 milyon 500 bin insanı etkiledi.