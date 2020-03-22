Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs aşısı için tarih verdi

Dünya Sağlık Örgütü yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı için tarih verdi.

BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, "Koronavirüs aşısının en erken 1 yıla kadar bulunacağını konuşuyoruz" açıklamasında bulundu. Ryan "Bu hastalık sadece yaşlıları ilgilendirmiyor. Orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor" uyarısında bulundu.

Test aşamasının önemine dikkati çeken Ryan, “Şu an gerçekten odaklanmamız gereken şey hasta olanları bulmak, virüsü taşıyanları bulmak ve onları izole etmek. Onları bularak, tecrit altına almalıyız” dedi.