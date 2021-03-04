Dünya Sağlık Örgütü: Kadınlar Covid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alıyor

Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne atıfta bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge , kadınların Covid-19 ile mücadelede ön saflarda yer aldığını, sağlık sektöründeki her 10 kişiden 7'sinin kadın olduğunu söyledi.

Çevrim içi ortamda yapılan basın toplantısında konuşan Hans Kluge, Covid-19 ile mücadelede kadınların rolüne dikkati çekti.

Kluge, dünya çapında sağlık sektöründe yer alan her 10 kişiden 7'sinin kadın olduğunu kaydetti.

Bunun yanı sıra Kluge, Avrupa kıtasında görev yapan hemşirelerin yüzde 84'ünün ve doktorların yüzde 53'ünün kadın olduğunu bildirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne atıfta bulunan Kluge, Avrupa'daki hiçbir ülkede cinsiyet eşitliğinin sağlanamadığını ve salgın sürecinde bu durumun daha da kötüleştiğini ifade etti.

Hans Kluge, kadınların virüse yakalanma oranının daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Olağanüstü durumların kadınların sağlığı üzerinde orantısız bir etkisinin olduğunu uzun zamandır biliyoruz ve Covid-19 bir istisna değil" dedi.

Öte yandan Kluge, 5 hafta önce, Covid-19'a yakalanan yaklaşık 1,3 milyon sağlık çalışanının yüzde 68'inin kadın olduğunu ifade etti.

Avrupa Direktörü Kluge, salgınla mücadelede ön saflarda yer alan çalışanları korumak için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini ve söz konusu sektör çalışanlarının aşılanmasının hükümetlerin yükümlülüğü olduğunu söyledi.