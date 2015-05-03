Dünya Sağlık Örgütü: İnternetten satılan ilaçların yarısı sahte!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) rakamlarına göre, internetten satılan ilaçların yüzde 50’sinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) rakamlarına göre, internetten satılan ilaçların yüzde 50’sinin sahte olduğunu, bu yüzden dünyada her yıl bir milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sahte ilaç nedeniyle Türkiye’de de her yıl ölümlerin olduğunu vurgulayan Saydan, şunları söyledi:

‘Bitkisel kökenli diye satılıyor’

“Birçok ürün, ‘bitkisel kökenli’ olması gerekçesinin arkasına sığınılarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan onay alıyor ve bunlar her yerde kontrolsüz, denetimsiz, eczacısız olarak satılıyor. Bilgisiz ve bilinçsiz ilaç kullanımından kaynaklı olarak vatandaşlarda yan tesirler ve başka şikâyetler oluşuyor.”

‘Sağlık bakanlığı yasaklasın’

“Birçok firma, eczane adını kullanarak, birçoğu da açık arttırma usulü alışveriş yapılan siteler aracılığıyla ilaç satıyor. Reklamla insanlar yanıltılıyor. Bakanlık hem sağlık için hem de tasarruf tedbirleri açısından internetten ilaç satışını yasaklamalı.”

Öte yandan kanser ilaçları gereksiz harcamaların önüne geçilebilmesi amacıyla 1 Temmuz’dan itibaren eczanelerden değil tedavi görülen hastanelerden temin edilecek.