Dünya Sağlık Örgütü: İnsanlık Koronavirüs'e karşı savaşı kaybetmeyecek

T24 Dış Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs'le mücadelesinden sorumlu Maria Van Kerkhove, "İnsanlık, Covid-19 pandemisine karşı savaşı kaybetmeyecek" dedi.
AFP'nin aktardığı habere göre, Koronavirüs vakaları dünya genelinde daha hızlı artan mutasyonlarla birlikte artarken Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs teknik ekip lideri Maria Kerkhove, "İnsanlık, Covid-19 pandemisine karşı savaşı kaybetmeyecek, sonunda virüsü yenecek" dedi. Kerkhove, mutasyonların başarısızlık anlamına gelmediğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün sosyal medya etkinliğine katılan Kerkhove, "Mutasyonlar savaşı kaybettiğimiz anlamına mı geliyor? Hayır. Hayatlarımız için savaşıyoruz. Varyantlar da dahil olmak üzere virüsle savaşıyoruz" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü dün, İngiltere’de ortaya çıkan Koronavirüs'ün yeni mutasyonunun 70 ülkede, Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyonun ise 31 ülkede tespit edildiğini duyurdu.