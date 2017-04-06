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Dünya Sağlık Örgütü 'İdlib' için Adana'da

Özel kıyafetler verilen heyetin katılımıyla otopsi işlemlerinin başladığı öğrenildi

06 Nisan 2017 08:54

Suriye'de Beşşar Esad'ın İdlib'de düzenlediği saldırıda kimyasal silah kullandığı iddiası üzerine hayatını kaybederek cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen 3 Suriyeli'nin otopsi işlemlerine katılmak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti kente geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Han Şeyhun beldesine kimyasal silahla gerçekleştirildiği ileri sürülen saldırıda hayatını kaybeden 3 Suriyeli'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Daha önce, otopsi işlemlerine katılmak için Türkiye'ye geleceğini duyuran Dünya Sağlık Örgütü heyeti de Adana'ya ulaştı.

Özel kıyafetler verilen heyetin katılımıyla otopsinin başladığı öğrenildi. 

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