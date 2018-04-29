T24 LogoT24 Logo
Sağlık
BBC Türkçe

Dünya Sağlık Örgütü içme suyundaki plastikleri araştıracak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), içme suyundaki plastik parçacıkların potansiyel sağlık riskini ortaya koymak için yeni bir araştırma yapacağını açıkladı. Örgüt, sindirilebilecek kadar küçük olan mikroplastiklerin hem yaygınlığını hem de etkilerini ölçmeyi hede

29 Nisan 2018 20:30

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), içme suyundaki plastik parçacıkların potansiyel sağlık riskini ortaya koymak için yeni bir araştırma yapacağını açıkladı.

Örgüt, sindirilebilecek kadar küçük olan mikroplastiklerin hem yaygınlığını hem de etkilerini ölçmeyi hedefliyor.

DSÖ'nün açıklaması, gazetecilik örgütü Orb Media'nın içme sularında plastik parçacıkları bulduğu araştırmasının ardından geldi.

Mikroplastiklerin insan sağlığını etkilediğine yönelik bir kanıt bulunmasa da DSÖ bu bilgiyi de test etmek istiyor.

BBC'ye konuşan DSÖ'nün su ve hijyen koordinatörü Bruce Gordon, bir insanın hayatı boyunca bu tür plastiklerin bulunduğu suları içmesinin sağlığını etkileyip etkilemeyeceğini tespit etmek istediklerini söyledi:

"Plastiğin yapısı hakkında düşündüğümüzde içinde toksin olup olmadığı, içindekilerin ne kadar zararlı olabileceği ve vücutta ne etki yaratabileceği üzerine araştırma yok.

"Normalde insan sağlığı için güvenli bir limit belirleriz ama bu limiti belirlemek için de bunların zararlı olup olmadığını, zararlıysa sudaki miktarının yapacağı etkiyi de anlamamız gerekir."

Kimseyi alarma geçirmek istemediklerini söyleyen Gordon, içme suyunun kanalizasyonla kirlenme ihtimali bulunan ülkelerde plastikli su yerine musluk suyu içmenin çok daha zararlı olabileceğini de vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü harekete geçiren araştırmada 9 ülkeden 11 markanın 250 şişesi incelenmiş ve plastik parçacıklara rastlanmıştı.

İngiltere Gıda Standartları Kurumu, şişelerde bulunan mikroplastik miktarının zararlı olmasının beklenmediğini belirtirken gıdalarda ve içeceklerdeki mikroplastiklerle ilgili araştırmaların ortaya koyacağı yeni bilgileri takip edeceklerini duyurdu.

King's College Sağlık ve Çevre Merkezi'nden Dr. Stephanie Wright, plastiklerin olası sağlık etkileri hakkında şunları söyledi:

"Bu parçacıklar bağırsak yüzeyindeki bir bağışıklık hücresinin içine girebilir, lenf sistemi veya lenf boğumlarına geçebilir veya düşük bir ihtimal de olsa dolaşım sistemine girerek karaciğerde birikebilir.

"Bu sert maddeler bedenimize yabancı. Bu yüzden vücudumuz bunlardan kurtulmak isteyecektir ancak bu maddeler çözünmediği için kurtulamayacaktır. Bu da dokulara zarar verebilir.

"Şu anda nasıl etkileri olduğunu bilmiyoruz."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dünya SağlıkSağlıkOrb MediaDSÖBBCBruce GordonKimseyiGordonGıda Standartları KurumuCollege SağlıkMerkezi Dr Stephanie WrightBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24