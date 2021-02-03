Dünya Sağlık Örgütü heyeti, Vuhan'da Covid-19'u yaydığı iddia edilen laboratuvarı ziyaret etti

Covid-19'un çıkışına ilişkin araştırmalar yapmak üzere Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, 'Covid-19'un yayıldığı nokta' olarak spekülasyonlara konu olan laboratuvarı ziyaret etti.

Vuhan Viroloji Laboratuvarı, DSÖ heyetinin Çin'deki araştırmalarının en dikkat çeken etabını oluşturuyor.

Laboratuvar girişinde basına kısa bir açıklama yapan DSÖ heyeti üyesi Peter Daszak, "Sorulması gereken tüm soruları yönelttiğimiz, verimli bir gün olmasını umuyoruz" dedi.

Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiyi öldüren Covid-19 salgını ilk olarak Vuhan'da tespit edildi. Hayvandan insana bulaşarak insanlar arasında yayılmaya başladığı düşünülen virüsün kökeni hakkında henüz yanıtlanmamış çok sayıda soru mevcut.

Virüsün Vuhan'daki laboratuvar testleri sırasında yanlışlıkla sızdırıldığına ilişkin teoriler ise henüz herhangi bir kanıtla desteklenmiş değil.