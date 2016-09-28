Dünya Sağlık Örgütü: Halep'te insani yardım koridoru açılmalı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Suriye'nin Halep kentinin, kuşatma altındaki doğu bölümünden hasta ve yaralıların tahliyesi için acilen güvenli yolların açılmasını talep etti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan WHO temsilcisi Fadela Chaib, bölgede mahsur kalan yüzlerce hasta için yalnızca 35 doktorun görev yaptığını ve yaralı sayısının giderek arttığını söyledi.

Chaib, "Bu sadece tek bir saldırı değil. Her gün sivillere saldırı yapılıyor. Bu koşullardaki kaç yaralı insanın tıbbi desteğe muhtaç olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu çok endişe verici bir durum" dedi.

Bu bölgedeki sağlık merkezlerinde bulunan tıbbi malzemeler tükenmek üzere ve kan ihtiyacı da ciddi bir sorun.

Birçok sokak enkaz yığınlarıyla kapanmış durumda ve ambulanslar giremiyor.

Faal ya da kısmi olarak faaliyet halindeki 25 hastane ise yıkılmak üzere.

İngiltere merkezli Suriye insan Hakları Gözlemevi, Perşembe gününden bu yana, Halep'in doğusunda Suriye ve Rus güçlerinin yoğun hava saldırıları sonucu neredeyse tamamı sivil en az 248 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi haftalardır Halep'te insani yardım koridoru açılması için çağrıda bulunuyor.

BBC Cenevre muhabiri Imogen Foulkes, bu çağrıların görmezden gelindiğini söylüyor.

Suriye'de geçici ateşkesin sona ermesiyle, Rusya destekli hava saldırıları da artmış durumda.

Beşar Esad yönetimi Perşembe gününden bu yana muhaliflerin kontrolündeki Doğu Halep'i geri almak için askeri operasyonlar düzenliyor.

Doğu Halep'te yaklaşık 250 bin sivil yaşıyor.