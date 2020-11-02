Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, kendini karantinaya aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kendisine Koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temas ettiğinin bildirildiğini ve bu sebeple kendini karantinaya alacağını duyurdu.

Ghebreyesus, mevcut olarak semptom göstermediğini ifade etti.

Twitter üzerinde paylaşımda bulunan Ghebreyesus, "Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişi ile temas kurduğum tespit edildi. Kendimi iiyi hissediyorum ve semptom göstermiyorum ancak önümüzdeki günler için DSÖ protokollerine uygun şekilde kendimi karantinaya alıyorum. Evden çalışacağım" yazdı.