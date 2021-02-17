Dünya Sağlık Örgütü: Geçen hafta dünya genelinde yeni Koronavirüs vakası sayısı yüzde 16 azaldı

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Dünya Sağlık Örgütü, geçen hafta tespit edilen Koronavirüs vakalarının dünya genelinde yüzde 16 düşüş göstererek 27 milyona indiğini bildirdi.

DSÖ, aynı süreçte Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının da bir önceki haftaya kıyasla yüzde 10 azaldığını ve 81 bin bandına indiğini duyurdu.

Geçen hafta DSÖ'nün 6 bölgesinin 5'inde vaka sayılarında dikkat çekici bir düşüş gözlemlenirken, sadece Doğu Akdeniz bölgesinde yüzde 7'lik bir artış görüldü.

Yeni vaka sayısı önceki haftaya kıyasla Afrika ve batı Pasifik'te yüzde 20, Avrupa'da yüzde 18, Kuzey ve Güney Amerika'da yüzde 16 ve güneydoğu Asya'da yüzde 13 düşüş gösterdi.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelindeki yeni vaka sayısının 5 hafta üst üste azaldığına dikkat çekti ve sayının 4 Ocak haftasında görülen 5 milyonun neredeyse yarısı oranına indiğini ifade etti.

Tedros, "Bu sayılar bize varyantların varlığına rağmen temel kamu sağlığı önlemlerinin işe yaradığını gösteriyor. Şimdi önemli olan bu trende nasıl karşılık vereceğimiz. Yangın sönmüş değil, ama küçültmeyi başardık. Herhangi bir cephede mücadeleyi bırakırsak hemen geri döner" dedi.

DSÖ direktörü, diğer taraftan ilk olarak Britanya'da görülen ve daha bulaşıcı olduğu düşünülen yeni Koronavirüs varyantının 8 ülkeye daha yayıldığını bildirdi. Bu varyant şu ana kadar 94 ülkede görüldü.

Johns Hopkins verilerine göre dünya genelinde vaka sayısı 110 milyona yaklaştı ve yaklaşık 2 buçuk milyon insan hayatını kaybetti.