Dünya Sağlık Örgütü, 'dezenfektan püskürtme' konusunda uyardı: Etkili bir yöntem değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için kapalı mekanlarda yaygın olarak kullanılan dezenfektan püskürtme veya fumigasyon işlemlerinin etkili olmadığını bildirdi.

DSÖ’den yapılan açıklamada, Koronavirüs'ten korunmak için kullanılan bu yöntemin, dezenfektanın etki alanının dışında gerekli etkiyi göstermediği, bunun da ötesinde gözlere, solunum sistemine zarar verebildiği ve cildi tahriş edebildiği belirtildi.

Bir takım yüzeyleri dezenfekte etmek gerektiğinde bunun dezenfektanlı bezlerle yapılmasının daha iyi olacağı belirtilen açıklamada, bu işlemden önce ise bir fırça veya ıspatula ile organik kir kalıntılarının kaldırılması gerektiği hatırlatıldı.

Dezenfektanların çamurla temas ettiklerinde etkisini yitirdiklerinden dolayı caddelerde kullanılmasını da önermediğini vurgulayan DSÖ'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu maddelerin insanlara püskürtülmesi (örneğin koridor ya da çeşitli odalarda) kesinlikle önerilmiyor. Bu fiziki ya da psikolojik açıdan zararlı olabilir ve virüsü taşıyan bir kişinin enfeksiyonu damlacık yoluyla ya da doğrudan temasla yaymasını azaltmaz."